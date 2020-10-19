الغزولى يعلن ترشحه عن حزب المصريين الأحرار فى انتخابات النواب

وكشف عضو المكتب السياسى للحزب، عبر حسابه على "فيس بوك"، عن رقمه ورمزه وشعاره الانتخابى، قائلا إنه يحمل رقم 41، رمز النسر، وشعار حملته الانتخابية "جيل_ميعرفش_المستحيل".

ودعا " الغزولى" جموع الناخبين إلى التصويت لصالحه فى الانتخابات النيابية، قائلا "موعدنا يومى 7 و 8 نوفمبر #إدعم_إسلام_الغزولى_رمز_النسر".