يونس : عاوز المواطن يفرح لبيع المتر بمليون جنيه على البحر عشان تطوير القرى

ووجه يونس، فى مداخلة هاتفية له، فى برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بى سى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، رسالة إلى المواطنين: "عاوز المواطن يفرح لما نبيع المتر بمليون جنيه عالبحر.. لأن ده هنطور بيه القرى والعشوائيات والمياه والصرف".



وتابع: "المواطن القادر هو الذى يشترى وحدة من الوحدات الغالية بسعرها الطبيعى وبالتلى يعود ذلك على محدودى الدخل".