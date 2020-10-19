ووجه يونس، فى مداخلة هاتفية له، فى برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بى سى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، رسالة إلى المواطنين: "عاوز المواطن يفرح لما نبيع المتر بمليون جنيه عالبحر.. لأن ده هنطور بيه القرى والعشوائيات والمياه والصرف".
وتابع: "المواطن القادر هو الذى يشترى وحدة من الوحدات الغالية بسعرها الطبيعى وبالتلى يعود ذلك على محدودى الدخل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونس : عاوز المواطن يفرح لبيع المتر بمليون جنيه على البحر عشان تطوير القرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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