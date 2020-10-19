ملكة جمال المغرب تعتذر عن إساءتها للمصريات : هتفضلوا حلوين

وكانت ابتسام مومنى، قد أساءت للنساء المصريات بألفاظ خارجة عبر حسابها على إنستجرام، مما عرضها لموجة هجوم عنيفة.

وأضافت مومنى، فى مداخلة هاتفية، فى برنامج ا"التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على التلفزيون المصرى، أنها أخطأت لأنها قامت بالتعميم، مشيرة إلى أنها عندما قامت بنشر البوست لم تر أى ضجة أو مشكلة ولكن وجدت الضجة حول البوست بعد عدد من الساعات عقب استيقاظها.

وأشارت ملكة جمال المغرب، إلى أنها لم تقم بنشر البوست بحثا عن شهرة أو مال ذالك ولكنها حاولت التعبير عن رأيها الشخصى.



وتابعت "أنتم حلوين وهتفضلوا حلوين والدليل أن سيدة الشاشة العربية الجميلة فاتن حمامة مصرية"