فيديو .. عاشور : الإخوان يسعون لتشويه مجلس الشيوخ لأنه يؤخر برنامجهم الهدام

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، عضو مجلس الشيوخ، إن الإخوان يسعون لتشويه أى إنجاز يتحقق فى مصر لأنه يؤخر برنامجهم الذى يهدف إلى هدم البلاد، وذلك تعليقا على انتقاد الجماعة الإرهابية لتشكيل الغرفة الثانية من البرلمان.





وأضاف سامح عاشور، خلال مداخلة له مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر قناة الأولى المصرية، خلال برنامج "التاسعة"، الإثنين: "الإخوان عندما يروا أى بناء جديد يضاف للدولة المصرية بالقطع ينزعجون، لأنه يؤخر برنامجهم الذى يتصوروه للتعامل مع مصر.. ونعلم أنهم لن يتركوا صغيرة أو كبيرة إلا وحاولوا تشويهها، قائلا "إن شاء الله نجهض المشروع الإخوانى الذى يهدف إلى هدم مصر".

وقال:" ينبغى أن لا نلتفت لهذا الأمر ولن يصيبونا بالهلع، والمسألة مسألة وعى".

وتحدث بمناسبة أداء القسم أمام مجلس الشيوخ، الأحد، قائلا: "نراهن على أن المفهوم القديم للغرفة الثانية سواء كانت شورى أو شيوخ أنها قوة ناعمة هادئة مكملة وفاعلة بشكل إيجابى".

ورأى أن التنوع السياسى المتميز داخل تشكيلة مجلس الشيوخ الآن تنبئ عن أن هناك قوى واعية جديدة تضاف للرصيد الوطنى فى مصر.. وتحمل وعى كبير تساند به مجلس النواب والرئاسة وتدعم أو تصحح الحكومة، وتطور من أداء الدولة المصرية.

وقال سامح عاشور: "أنا مؤمن منذ دستور 2014 أننا ما زلنا فى المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المصرية، وهذا يقتضى أن نستفيد بكل ما هو متاح من طاقات لتنميتها ودعمها للحفاظ على استقلالها ومواجهة المخططات الخارجية والدولية التى تحيط بنا، بدءا بمياه الشرب حتى آخر شىء يمكن أن يخطر فى بالنا جميعا".

وتابع: "أضيف للرصيد الوطنى قوى واعية جديدة قد لا يساندها الدستور كثيرا فى الصلاحيات وقد تبدو أنها قاصرة، لكن السلطة الوطنية تسمح لنا أن نستخدم الحد الأقصى لمساندة وبناء وتنمية مصر".

واختتم سامح عاشور، كلامه، قائلا: "اختيار الشيوخ الجديد وأداءه الوطنى أتوقعه مع باقى المؤسسات، وإن شاء الله، الشعب يحسن اختيار مجلس النواب المقبل، لكى يكون رصيد حقيقى للحياة النيابية".