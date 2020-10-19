الأوقاف تقيم ندوة نبى الرحمة فى ذكرى مولده عبر الثقافية الثلاثاء المقبل

تقيم وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام فى ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ندوة بعنوان "نبى الرحمة "صلى الله عليه وسلم" فى ذكرى مولده"، تنقلها القناة الثقافية فى بث مباشر، الثلاثاء المقبل.





وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، الأحد، إن الندوة يشارك فيها:"الدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة جامعة الأزهر، والشيخ حازم جلال إمام وخطيب مسجد الحبيب المصطفى". يذكر أن وزارة الأوقاف قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان: "نبى الرحمة فى ذكرى مولده". وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن ديننا دين الرحمة، ونبينا نبى الرحمة، فقد أرسله ربه -عز وجل- رحمة للعاملين، للبشر والحجر، وقد عمت رحمته "صلى الله عليه وسلم"، الإنسان والحيوان والجماد.

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