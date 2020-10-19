جمارك المطار تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل داخل حقائب راكب

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين من إحباط محاولة تهريب كميات من مستحضرات التجميل، وذلك بالمخالفة لقانون الصيدلية بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت، اشتبه محمد سمير مأمور اللجنة في أحد الركاب، وبسؤاله عما يحمله أشياء جمركية إسحاق دفع رسوم، فأجاب بالنفي.

وأضافت المصادر أن عمرو عطية رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، كلف إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray " فتلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أنه بالعرض على مصطفي حلمي الجندي مدير الجمرك، كلف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بالخط الأخضر بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، كما أمر بحجز كميات كبيرة من وصلات الإنترنت ومستلزماتها للصفة التجارية مع تحصيل غرامة المرور من الخط الأخضر حاول راكب آخر تهريبها في وقت متزامن.