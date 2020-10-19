انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول مواعيد البرامج التعليمية تعرف الآن علي مواعيد دروس أولادك علي قناة مدرستنا التعليمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول مواعيد البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير التعليم ليواكب أحدث نظم التعليم عالميا وتوفير بدائل تعليمية متنوعة بعيدا عن المدرسة وتسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لعمل نظام تعليمي جديد يبتعد عن طريقة التلقين والحفظ والتي يكون اعتماد الطالب فيها علي المعلم والمدرسة لنظام جديد يهدف لتنمية مهارات وقدرات الطلاب عن طريق البحث خلال مصادر تعليمية مختلفة ويكون فيها دور المعلم هو الإرشاد والتوجيه والرد علي اسأله الطلاب علي ما قد تعلموه من القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية التعليمية والكتب الدراسية.

جدول مواعيد البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا

إليكم متابعينا الأعزاء جدول مواعيد البرامج التعليمية علي قناة مدرستنا لكي تتمكنوا من معرفة مواعيد البرامج التعليمية الخاصة بدروس أولادكم وتقدم قناه مدرسنا التعليمية مجموعة متميزة من البرامج التعليمية التي تهدف إلي زيادة مهارات وقدرات أبناؤنا الطلاب من خلال نظام تعليمي قائم علي البحث بدلا من الحفظ والتلقين في إطار رؤية 2030 لتطوير التعليم ما قبل الجامعي والنهوض بالتعليم في مصر.

جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي علي قناة مدرستنا

يبحث العديد من المتابعين ممن لديهم أبناء في الصف الرابع الابتدائي عن جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الرابع الابتدائي علي قناة مدرستنا التعليمية الجديدة وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان جدول حصص شهر أكتوبر من يوم 18 أكتوبر وحتي يوم 24 أكتوبر 2020 وذلك للتسهيل علي أولياء الأمور ومساعدتهم في معرفة مواعيد دروس الأولاد لمتابعة مسارهم التعليمي.

جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الخامس الابتدائي علي قناة مدرستنا

ننشر لكم متابعينا الكرام جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الخامس الابتدائي علي قناة مدرستنا التعليمية خلال شهر أكتوبر من يوم 18 أكتوبر 2020 وحتي يوم 24 أكتوبر 2020 لمتابعة مجموعة من أفضل البرامج الدراسية التي تعد بواسطة نخبة من أفضل خبراء التعليم في مصر ووفقا لأحدث نظم التعليم عالميا.

جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف السادس الابتدائي علي قناة مدرستنا

هل لديك أبناء في الصف السادس الابتدائي!! إذا إليكم متابعينا الأعزاء جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف السادس الابتدائي علي قناة مدرستنا لمتابعة حصص أولادك علي قناة مصر التعليمية مجموعة رائعة من الدروس التعليمية والتي تغنيك عن الدروس الخصوصية تابع الآن مع أبناءك واحرص علي مشاهدتهم البرامج التعليمية من خلال قناة مدرستنا التعليمية.

جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الأول الإعدادي علي قناة مدرستنا

إليكم متابعينا الأعزاء جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الأول الإعدادي علي قناة مدرستنا التعليمية وتقدم قناة مدرستنا التعليمية مجموعة من أفضل البرامج التعليمية لجميع المواد التي سوف يدرسها الطلاب خلال الصف الأول الإعدادي بطريقة سهلة وممتعة ويقوم بالشرح مجموعة من أفضل معلمين الوزارة والذين تم اختيارهم بعناية فائقة لتقديم أفضل الدروس لأولادكم.

جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الثاني الإعدادي علي قناة مدرستنا

إليكم متابعينا الأعزاء جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الثاني الإعدادي علي قناة مدرستنا التعليمية من 18 أكتوبر 2020 وحتي 24 أكتوبر 2020 وتابع أفضل البرامج التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب بطريقة متميزة وفقا لأحدث أسس ومبادئ التعليم في العالم.

اقرأ أيضا

جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الثالث الإعدادي علي قناة مدرستنا

إليكم متابعينا الأعزاء جدول مواعيد البرامج التعليمية للصف الثالث الإعدادي علي قناة مدرستنا التعليمية مجموعة متميزة من البرامج التعليمية والتي تساعد أبنائك علي استذكار دروسهم بشكل صحيح لضمان أفضل الدرجات خلال امتحانات منتصف ونهاية العام احرص علي متابعة البرامج التعليمية ووفر فلوس الدروس الخصوصية.