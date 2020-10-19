مائل للبرودة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم الإثنين : عظمى القاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء، وحار على شمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية صباحا.. فيما يسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 32 20 الإسكندرية 30 19 وادى النطرون 32 20 طنطا 32 19 شبين الكوم 32 19 دمنهور 31 19 بلطيم 30 20 مطروح 30 20 السلوم 31 23 سيوة 34 19 بورسعيد 29 24 دمياط 29 22 الزقازيق 32 20 المنصورة 31 19 الاسماعيلية 33 20 السويس 31 21 العريش 30 21 رفح 29 21 رأس سدر 33 20 نخل 30 17 نويبع 32 25 طابا 30 22 كاترين 27 16 الطور 30 23 شرم الشيخ 33 25 الغردقة 32 25 مرسى علم 32 25 الفيوم 32 19 بنى سويف 33 19 المنيا 34 18 أسيوط 34 19 سوهاج 35 20 قنا 35 20 الأقصر 37 21 أسوان 37 24 إدفو 37 24 أبوسمبل 38 25 الوادى الجديد37 23 شلاتين 35 25 أبو رماد 34 26 حلايب 32 26 رأس حدربة 32 26

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