حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 20-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية ملحّة، وقد تعرف ربحاً مادياً مفاجئاً أو سلفة أو ما شابه.

عاطفياً: يطرأ هذا اليوم ما يخفف من الوهج العاطفي الذي عرفته سابقاً ويهدد ببعض الخلافات.

صحياً: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراض.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: لا تذهب في تفكيرك نحو أعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.

عاطفياً: قد تسوء العلاقة بالشريك قريباً، لكن الأمر لن يطول سوى لأيام معدودة.

صحياً: الانطواء على ذاتك وحبس نفسك في مكان منعزل يبقيانك في حالة نفسية غير مرتاحة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: تعيد اليوم بعض القضايا القديمة إلى الواجهة، وتنتظر حدثاً أو تطوّراً يجعلك تقوم ببعض الاتصالات الطارئة.

عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضيّاً، وتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: حاول أن تكون نشيطاً ومتحمّساً ومندفعاً لممارسة رياضة المشي أو الهرولة أو ركوب الخيل.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: لحسن الحظ يكون هذا اليوم مناسباً جداً لمشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.

عاطفياً: تشعر بالارتباك بسبب عدم صراحتك مع الحبيب وتفاجئك ردّة فعله غير المتوقعة وتضعك في موقف محرج.

صحياً: تسمع أخباراً تسعدك أو تطمئن إلى صحة أحد المقرّبين أو تخوض تجربة رياضية مفيدة.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: قد يثير هذا اليوم ردّ فعل على حدث يطرأ في مكان عملك، ويتحدث عن تغيير في اجواء العمل.

عاطفياً: لا تترك فقدان الثقة يؤثر في علاقتك بالشريك، فهو قد يوصلكما إلى أماكن لا ترغبان في الوصول إليها.

صحياً: الأوضاع المتشنجة التي تمر بها في مجالك المهني توترك جداً وتثير أعصابك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء.

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

صحياً: بالصبر والجد تتمكن من الحصول على رشاقة وصحة سليمة.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: تكوّن رؤية واضحة للمستقبل، وتأتي ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة جداً.

عاطفياً: يزداد حبك للشريك مع الأيام، حافظ عليه قدر استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة.

صحياً: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز على قلبك بمرض تعتقد أنه خطير ولكنه ليس كذلك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: تنشط الاتصالات المثمرة وتنفرج الأوضاع على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإدارية ومواهبك في سبيل استغلال الفرص.

عاطفياً: تطوّر علاقة ما الى علاقة عاطفية، أبق قلبك منفتحاً، فقد يكون الحب متوجّهاً إليك.

صحياً: حاول أن تتنقل بين العمل والبيت مشياً والتخفيف من استعمال السيارة قدر المستطاع.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: تجابهك تحديات وتتأفف من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك ولا تبدد طاقتك ولا تبحث عن الاختلاف.

عاطفياً: يتبدل مزاجك العاطفي وتصبح أشد تطلباً من آخر، وربما تعيش بعض الجفاف والجمود في شؤونك الشخصية.

صحياً: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: يوم جيد يسلط الضوء على قضية مهنية تصادف حظاً كبيراً، لكن لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط.

عاطفياً: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك.

صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

عاطفياً: يبشرك هذا اليوم بحب أو بعلاقة مميزة أو بزواج أو بارتباط وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحياً: خفّف قدر المستطاع من إجهاد نفسك بأعمال مرهقة لا تجني منها إلا الوضع الصحي السيّىء.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 20-10-2020

مهنياً: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعاً جديداً بتفاؤل.

عاطفياً: إذا كنت مُقدماً على جديد عاطفي فقد تتحمّس له جدّاً في هذا الوقت، وينعكس إيجاباً على وضعك.

صحياً: أنت ترتكب خطأ كبيراً إذا أقلعت عن ممارسة الرياضة متذرّعاً بضيق الوقت.