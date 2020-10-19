موجز السوشيال ميديا.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الزمالك أمام الرجاء المغربي.. وبدر بانون يتصدر تويتر بعد تألقه أمام الزمالك وخر...

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

هنأ الفنان محمد هنيدي، الزمالك بالفوز على فريق الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب محمد هنيدي عبر تويتر قائلا "‏مبرووووك للزمالك وعقبال الجاي يارب".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بدر_بانون، بعد خروجه من ملعب محمد الخامس بالمغرب وهو يقلب العرضه باكيا على خسارة فريقه الوداد امام الزمالك بهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ بدر بانون قضى ما يقرب من العشرين دقيقة في أرضية ملعب مركب محمد الخامس بعد انتهاء المباراة ثم خرج من الملعب وهو يبكي" و "‏بدر بانون قضى بعض اللحظات بمركب محمد الخامس عقب نهاية المباراة وقام بتقبيل القائم الذي يوالي المدرج الجنوبي لأنها أخر مرة سيظهر فيها بقميص الرجاء في الملعب التاريخي قبل الإنتقال إلى الأهلي".

احتفل محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك بفوز فريقة على فريق الرجاء المغربي في ، ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر ابو جبل عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة له من مباراة امس وعلق عليها قائلا "الحمدلله هذا من فضل ربي فعلتها من اجل العائلة و من اجلك اخي مصطفي كما وعدتك و من اجل الكيان".

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك بهدف مقابل لاشيء على فريق الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏مبروك لرجالة الزمالك الفوز في المغرب. الشوط الثاني الذي انتفض فيه الرجاء سيكون الحافز الأهم ليأخذ الزمالك مباراة العودة بجدية متجاهلا نتيجة اليوم. الفرحة اليوم وغدا ثم الاستعداد لمباراة قوية في القاهرة. مشهد النهائي المصري يقترب وزعامة الأندية المصرية تعود إن شاء الله