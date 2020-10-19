حدث ليلا.. 50 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك.. تسريب ميزات آيفون 13.. ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريين.. وتحذير عاجل من الأرصاد

"وجود شعر كثيف بمنطقة الظهر" هذا أحدث ما توصل إليه الباحثون والأطباء بشأن علامات فيروس كورونا المستجد، فقد يعتقد عدد من العلماء أن هذه العلامة قد تكون دليلًا على أن الحالة خطرة.

نشرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية صورة منفذ جريمة ذبح مُعلم في فرنسا، وهو الشيشاني Abdoullakh Anzorov، البالغ من العمر 18 عاما، والذي ولد في فرنسا.