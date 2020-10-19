نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في الآتي:
"وجود شعر كثيف بمنطقة الظهر" هذا أحدث ما توصل إليه الباحثون والأطباء بشأن علامات فيروس كورونا المستجد، فقد يعتقد عدد من العلماء أن هذه العلامة قد تكون دليلًا على أن الحالة خطرة.
نشرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية صورة منفذ جريمة ذبح مُعلم في فرنسا، وهو الشيشاني Abdoullakh Anzorov، البالغ من العمر 18 عاما، والذي ولد في فرنسا.
اعتذرت ابتسام مومني ملكة جمال المغرب، عن منشورها الذي أساء للمرأة المصرية، وأكدت في تصريحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذى يقدمة الإعلامى وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، أنها أخطأت في الإساءة للمرأة المصرية، قائلة : "المرأة المصرية على رأسى من فوق ومثل ما بعز المرأة المغربية كذلك أعز المرأة المصرية لأنه كلنا نساء".
زعم رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الإثنين، إعادة سيطرة جيشه على 13 قرية في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.
قال محمد طارق شوقي، مدير مدرسة دكرنس الإعدادية، إن المدرسة والعاملين بها قاموا بعمل استعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد على أكمل وجه، معقبا: "شغالين 24 ساعة والناس بتحسب أن المدرسة خاصة".
تستعد مصر لدخول حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا للبيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. 50 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك.. تسريب ميزات آيفون 13.. ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريين.. وتحذير عاجل من الأرصاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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