صور.. مياه المنيا: محطة السلام ببنى مزار تحصل على شهادة الـTSM العالمية

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والعضو المنتدب إن محطة مياه السلام ببنى مزار حصلت على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM بعد متابعة المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع المراحل الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة.





وأشار الشهاوى فى بيان نشرته صفحة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الإثنين، إلى أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دوريا، بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة، والتى تتمثل فى صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتى تتمثل فى مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضا الموارد البشرية والتى تتمثل فى مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة. ونوه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بأن عدد المحطات الحاصلة على الشهادة 15 محطة حتى الآن وأن باقى محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تعمل حالياً على التأهيل للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن المنياوى.

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