محافظ جنوب سيناء يوزع شتلات مجانية على المزارعين

وزع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، شتلات مجانية على مزارعى جنوب سيناء، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام، وفوزى همام مساعد المحافظ، والمهندس سلامة البراوى وكيل مديرية الزراعة.





وبحسب بيان اليوم، قال فودة إن وزارة الزراعة تدعم مزارعى المحافظة، وتمدهم بالبذور وتقاوي المحاصيل إلى جانب تقديم صوب زراعية، وأغطية للزراعات، لتشجيعهم على التوسع فى الزراعة، وزيادة الرقعة الزراعية للاتجاه نحو الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية. وأكد أن بيئة جنوب سيناء الزراعية تصلح لإنتاج محاصيل وخضروات وفواكه أفضل وأجود من محاصيل الوادى والدلتا، لكون تربتها مازالت بكرًا وتعتمد على مياه الأمطار والطبيعة. وأوضح أن إجمالى عدد المزارعين المستفيدين من الشتلات نحو 32 مزارعا، والشتلات عبارة عن فلفل وباذنجان وطماطم وغيرها من الخضروات.

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