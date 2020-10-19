الرئيس السيسي يزور اليونان أوائل نوفمبر

أكدت مصادر يونانية لــ دوت الخليج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يزور اليونان أوائل شهر نوفمبر المقبل، في زيارة رسمية لأثينا.

كما تستضيف العاصمة القبرصية نيقوسيا، بعد غد الأربعاء ، القمة الثلاثية الثامنة بين قبرص واليونان ومصر.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء القبرصية، قال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس إنه من بين القضايا التي ستناقش خلال القمة المشكلة القبرصية والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في فاماجوستا والوضع في شرق البحر المتوسط.

وبحسب سنتوناس فإن القمة التي ستعقد في إطار تعميق التعاون الإقليمي مع دول الجوار ستركز أيضًا على نتائج وتقدم الآلية الثلاثية والتعاون في مجال الطاقة ومسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب، وكذلك الوضع فيما يتعلق بوباء كورونا.

وخلص سينتوناس إلى أنه سيصدر بيانًا مشتركًا بعد انتهاء القمة يشير إلى المواقف المشتركة للدول الثلاث بشأن سلسلة من القضايا والتحديات والسياسات.

يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.