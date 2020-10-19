وزيرا العدل والاتصالات يشهدان إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تجديد نظام الحبس الاحتياطى عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة وسجن طرة، و15 مايو، وسجن النهضة المركزى.





وبحسب بيان وزارة الاتصالات الذى أصدرته اليوم، يعمل النظام من خلال النظر فى جلسات تجديد PTD المتهمين، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إذ يستدعى القاضى المتهمين فى زنازينهم من خلال قاعات مخصصة فى كل سجن، بحضور محاميهم، ويتم إجراء المكالمات عبر شبكات تلفزيونية مغلقة وآمنة، تمتد بين عدد من المحاكم والسجون، سيتم إدخال النظام الجديد فى جميع المحاكم والسجون.

وحضر حفل الافتتاح مسؤولون من وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبعد إدخال النظام الجديد، شكر مروان وزارتى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهودهما المثمرة وتعاونهما فى تطوير التكنولوجيا القضائية، مؤكدا أهمية تطبيق المشروع فى القريب العاجل فى جميع المحاكم دون الإخلال بضمانات المتهم المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

وأشار مروان إلى أهمية هذا المشروع من حيث سرعة الإنجاز والأمن، وكذلك فى تجنب انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين والمواطنين، مضيفا أنه على ثقة من أن المحامين سيتعاونون مع وزارة العدل لتوظيف التكنولوجيا فى الإجراءات القانونية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى إدارة نظام العدالة ، لما توفره من حوكمة وسرعة وراحة لكل من يشارك فى إجراءات التقاضى.

وأوضح طلعت أن هناك تعاونا مثمرا بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة نظام إنفاذ القانون على مستوى الدولة، بهدف تحقيق عدالة رقمية كاملة، مضيفا أن نظام إنفاذ القانون يسعى إلى توفير نهج رقمى يساعد على تحقيق التكامل بين جميع الجهات المسؤولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المشروع يعكس جهود قطاعات الدولة المتضافرة لبناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وشكر وزارتى الداخلية والعدل على الجهود المبذولة فى إطار العمل المشترك ، وفق الجدول الزمنى المحدد لإنجاح النظام.

واختتم الحضور الاجتماع بمتابعة أعمال البناء بمكتب توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، وأعمال التجديدات التى تمت فى دار القضاء، مما وفر بيئة عمل لائقة للقضاة والمتقاضين.