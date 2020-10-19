محافظ أسوان يطالب بإنجاح تدريب مجابهة الأزمات والكوارث منتصف نوفمبر

أكد أشرف عطية محافظ أسوان ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والاستعداد المسبق والتنسيق المستمر بين كل الأجهزة ومراجعة سيناريوهات العمل السابقة لتلافى كل أوجه القصور بها خلال تنفيذ التدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، اليوم الإثنين، مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى ومديرى المديريات الخدمية والشرطية والمستشار العسكرى للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، علاوة على متدربى البرنامج الرئاسى، فى إطار الاستعداد لتنفيذ التدريب العملى المشترك "صقر 68" خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان لمحافظة أسوان نشرته اليوم على صفحتها الرسمية، وجه أشرف عطية بضرورة إلتزام كل الجهات المعنية بالمواعيد المحددة والتى ستبدأ من الإثنين المقبل لعرض التقرير الخاص بإمكانيات كل جهة والموقف التعبوى لها، وكذا عرض لوحات الإصطفاف ومعسكر الإيواء، ليعقب ذلك تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة فى 7 نوفمبر بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة وهو الذى يتطلب أهمية التجهيز الجيد بشكل جمالى وحضارى سواء للمعدات المشاركة فى التدريب العملى أو الكوادر البشرية، مكلفا مسئولى الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لتلافى أى أضرار.



جدير بالذكر أن التدريب العملى يتضمن 3 مراحل الأولى منها تتمثل فى رفع حالة الإستعداد لكل العناصر المشاركة وتنفيذ اصطفاف بنسبة 50 % بمنطقة أرض المعارض بإجمالى 232 مركبة ومعدة هندسية و15 عربة إسعاف مع إجراء اختبار طريق لمسافة 10 كم لاختبار قدرة المركبات والمعدات على تنفيذ المهام، فيما تقوم المرحلة الثانية والتى تهدف للتغلب على الأزمات والكوارث سواء طبيعية أو صناعية بعرض تقرير لمديرى الأجهزة التنفيذية لحل الموقف التعبوى لإدارة الأزمة، وإنشاء معكسر إيواء عاجل بطاقة 200 فرد بإمكانيات المحافظة، مع تنفيذ تجارب لرفع درجات الاستعداد بالمستشفيات والمبانى الحكومية، بينما ترتكز المرحلة الثالثة على مشاركة العناصر فى التغلب على العدائيات والتهديدات المحتملة على الأهداف الحيوية والهامة بالمحافظة.