انتخابات النواب.. المصريون فى الكويت يتوافدون على مكاتب البريد السريع

توافد أبناء الجالية المصرية فى الكويت، صباح اليوم الإثنين، على مكاتب البريد السريع، للادلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعدما أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وعلى مدار يومين، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على موقع الهيئة.





وأنهت السلطات المعنية بالتنسيق مع السفارة المصرية لدى الكويت جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وسط التزامات مشددة بالاشتراطات التى أقرتها السلطات الصحية الكويتية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وفى بيان رسمى على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى، قالت السفارة المصرية لدى الكويت، إنه سيتم استقبال مظاريف الاقتراع بمكاتب البريد خلال يومى 19 و20 أكتوبر الجارى، على أن يكون عنوان لجنة الانتخاب بالسفارة منطقة الصديق قطعة 7 بشارع 702، فيلا رقم 100.

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