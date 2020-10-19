أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة- بيان رسمى

أرسلت هيئة الأرصاد الجوية بيانا رسميا إلى محافظى المدن الساحلية والقاهرة والوجه البحرى، تطالبهم فيه بسرعة الاستعداد للتقلبات الجوية المتوقعة بداية من مساء الثلاثاء 20 أكتوبر لاستيعاب كمية الأمطار المتوقعة.





وبحسب بيان الأرصاد الجوية الصادر اليوم، المنخفض الجوى يبدأ بمحافظة مرسى مطروح أولًا مساء الثلاثاء 20 أكتوبر "أمطار رعدية غزيرة جدا تصل لحد السيول". وأشار البيان إلى أنه من صباح يوم الأربعاء يبدأ المنخفض بالتحرك للشرق ليصل إلى الإسكندرية فجر الأربعاء 22 أكتوبر "أمطار رعدية غزيرة"، وسيصل المنخفض إلى القاهرة "أمطار رعدية متوسطة القوة"، وتستمر الحالة 4 أيام حتى يوم السبت 25 أكتوبر. وطالبت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس الخريف ابتداءً من يوم الأربعاء نظرا لانخفاض درجات الحرارة انخفاضا كبيرا.

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