لمتابعة مشروعات الوزارة.. القباج تزور الفيوم اليوم

تقوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم الاثنين بزيارة محافظة الفيوم، حيث تلتقى فى مستهل الزيارة بالدكتور أحمد عبد الله الانصارى محافظ الفيوم، كما تتفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعى بعد تطويره ورفع كفاءته.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعى مركز علاج الإدمان بكلية الطب جامعة الفيوم ، وتقوم بزيارة مدرسة روتارى مصر الرسمية للغات.

كما تفتتح نيفين القباج، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، أربعة منازل للأسر المتضررة من السيول بمركز يوسف الصديق قرية "الصعايدة".

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بتفقد مصنع السجاد اليدوى الذى أسسته جمعية صناع الخير بقرية دار السلام، وتزور منزلين بالقرية.