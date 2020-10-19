خطوة بخطوة.. وزيرة الهجرة تتابع مع المصريين بالخارج طباعة استمارات انتخابات النواب

تابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة،مع المصريين بالخارج عمليات طباعة استمارات التصويت بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ "منتخب غرفة عمليات الوزارة".

وعقدت الوزيرة مؤتمرا صحفيا اليوم حول متابعة مشاركات المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب التي تنطلق يومي ٢٠ و٢١ الشهر الحالي للمصريين بالخارج.

ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 اكتوبر الجارى، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.

ويسمح للناخبون الذين سجلوا بياناتهم بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلين.

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة على مدار الاثنين والثلاثاء، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى على موقع الهيئة الالكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.