تبدأ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الإثنين زيارة لمحافظة الفيوم؛ إذ تلتقى فى مستهل الزيارة بالدكتور أحمد عبد الله الأنصارى محافظ الفيوم، كما تزور مبنى مديرية التضامن الاجتماعى بعد تطويره ورفع كفاءته.





وبحسب بيان اليوم الإثنين، من المقرر أن تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعى مركز علاج الإدمان بكلية الطب جامعة الفيوم، وتزور مدرسة روتارى مصر الرسمية للغات. كما تفتتح الوزيرة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، 4 منازل للأسر المتضررة من السيول بمركز يوسف الصديق قرية "الصعايدة". وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعى جولتها بزيارة مصنع السجاد اليدوى الذى أسسته جمعية صناع الخير بقرية دار السلام، وتزور منزلين بالقرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. نيفين القباج تتابع مشروعات التضامن الاجتماعى فى الفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.