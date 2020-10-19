خالد العنانى لرئيس الوزراء: افتتاح 5 متاحف قبل نهاية 2020

وحرص الدكتور مصطفى مدبولى على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التى تم العثور عليها مع الدكتور خالد العنانى والدكتور مصطفى وزيرى، لمتابعة الكشف والتوابيت التى كشفت بداخل الآبار، تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار.
ووجه الدكتور مدبولى الشكر لوزير السياحة والآثار وللعاملين بالوزارة والمجلس الأعلى للآثار على المجهود الذى يقوم به هذا الجيل من الأثريين من اكتشافات غير مسبوقة بشكل دورى و منتظم.
كما وجه الدكتور خالد العنانى شكرا خاصا لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذى تتلقاه الوزارة من الحكومة لملف الآثار، والذى أدى إلى القيام بكل هذه الاكتشافات بأياد مصرية خالصة، بالإضافة إلى الانجاز غير المسبوق للعديد من المشروعات والافتتاحات الأثرية والذى أشاد به العالم اجمع، إذ سيتم افتتاح 5 متاحف قبل نهاية عام 2020.
وتابع رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التى تم العثور عليها وبداخلها عدد ضخم من التوابيت الخشبية الملونة والمغلقة وعدد من اللقى الاثرية المذهبة، وسيتم الإعلان عن هذا الكشف خلال الاسابيع القليلة المقبلة فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة، و ذلك بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثرى.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولى على تصوير مقطع فيديو خلال وجوده داخل البئر، يوجه فيه الشكر للوزارة وفخره بالحضارة المصرية الفريدة والتى يهتم بها بشكل شخصى.
جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية على عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر صحفى عالمى أوائل شهر أكتوبر الجارى.
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