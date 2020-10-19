صور.. وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يشربان مياه محطة تحلية نبق

واصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولتهما التفقدية بالمحافظة، لليوم الثانى على التوالى.. إذ تفقدا تجارب تشغيل المرحلة الأولى بمحطة تحلية نبق بشرم الشيخ، بطاقة 6 آلاف م3/ يوم، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.





وأوضح الوزير، خلال الجولة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3 يوميًا، لخدمة 20 ألف نسمة، بتكلفة 210 ملايين جنيه، وجار إجراء تجارب التشغيل، وجار البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة بطاقة 6 آلاف م3 / يوم.

وتجول الوزير والمحافظ ومرافقوهم بالمحطة، لتفقد مكوناتها، واستمعوا إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل المحطة، وقام الوزير بشرب كوب من الماء المُنتج من المحطة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جار تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر، بطاقة 30 ألف م3 / يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3 / يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب، بطاقة 15 ألف م3 / يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع، بطاقة 15 ألف م3 / يوم.