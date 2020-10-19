نتيجه تنسيق الدبلومات.. التعليم العالى تبدأ العام الدراسى الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالى، اليوم الإثنين، بعد نحو أسبوع من إغلاق باب التسجيل، عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للطلاب الذين سجلوا رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية على موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية، بالتزامن مع إعلان الوزارة عن الخطة الدراسية للعام الجديد، والذى يبدأ من أكتوبر الجارى وحتى يناير العام المقبل.





وكانت الوزارة فتحت الباب لتسجيل الرغبات خلال الفترة من الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، كما أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب الذين تم قبولهم بالجامعات والمعاهد، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020.

وبالدخول على موقع التنسيق من هنا يستطيع الطلاب الذين سجلوا الرغبات من طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة معرفة نتيجتهم، والذين بلغ عددهم 212 ألفًا و446 طالبًا وطالبة، بزيادة 15 ألفًا و300 طالبًا وطالبة عن المتقدمين للتنسيق العام الماضى، وتم ترشيح 204 ألفًا و980 طالبًا وطالبة، للكليات والمعاهد بينما استنفد 7 آلاف و466 طالبًا وطالبة الرغبات لاختيارهم كليات ومعاهد حصلت على درجات حد أدنى أعلى من مجموعهم.

المتخلفون عن التنسيق

وبعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، أوضحت الوزارة أنه سيتم إعادة فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين عن التقدم للتنسيق من طلاب الدور الأول من الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة.

وفى بيان رسمى، أكدت "التعليم العالى"، أن طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات وطلاب المعاهد المتوسطة الذين تقدموا لتسجيل الرغبات خلال الفترة من الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وحتى الأربعاء 13 أكتوبر 2020، سيمكنهم معرفة النتيجة برقم الجلوس والرقم السرى من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg.

خطة العام الجديد

كان وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، أعلن عن الخريطة الزمنية للعام 2020/2021، فتبدأ الدراسة تبدأ بالفصل الدراسى الأول 17 أكتوبر الجارى، وتنتهى يوم الخميس 21 يناير 2021.

ووفق بيان رسمى لوزير التعليم العالى، يتم إجراء الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول يوم 23 يناير 2021 إلى الخميس 4 فبراير 2021.

أضافت الوزارة: "تبدأ الإجازة الخاصة بنصف العام الدراسى بدءا من يوم السبت 6 فبراير 2021 إلى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وهذا على أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20 فبراير 2021".

وتستمر الدراسة، بحسب خطة الوزارة، لمدة 16 أسبوعا، لتنتهى يوم الخميس 10 يونيو 2021، ويتم إجراء الإمتحانات الخاصة بنهاية الفصل الدراسى الثانى أثناء شهرى يونيو ويوليو 2021، ويكون وفقاً لطبيعة الدراسة فى كل كلية، وذلك لجميع الطلاب الذين يريدون معرفة موعد بدء وانتهاء العام الدراسى الجديد فى جميع الجامعات والكليات بكل محافظات الجمهورية.