القوي العاملة : تعيين 400 شاب .. منهم 17 من ذوي...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 400 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 17 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 944 راغبا في العمل، منهم 16 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي ، إلي أن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة ، وتلقت في مجال علاقات العمل 139 شكوى فردية تم تحويل 38 منها للمحكمة العمالية، و91 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية 10 شكاوى ، كما تم بحث وتسوية شكوى واحدة وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية .

وأوضح مدير المديرية أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً من المسجلين بالمديرية وصلت إلى 18 ألف جنيه لـ 17 عاملا .

وأشار إلي أنه تم التفتيش على 183 منشأة ، وتم تحرير 25 محضر لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير محضرين لمنشآت مخالفة .