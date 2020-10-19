القوى العاملة: تعيين 400 شاب بينهم 17 من ذوي القدرات بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 400 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 17شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 944 راغبا في العمل، منهم 16 من ذوي القدرات الخاصة.
وأشار حاتم جاد الرب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، إلي أن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، وتلقت في مجال علاقات العمل 139 شكوى فردية تم تحويل 38 منها للمحكمة العمالية، و91 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية 10 شكاوى ، كما تم بحث وتسوية شكوى واحدة وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.
وأوضح مدير المديرية أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا من المسجلين بالمديرية وصلت إلى 18 ألف جنيه لـ 17 عاملا .
وأشار إلي أنه جرى التفتيش على 183 منشأة، وتم تحرير 25 محضر لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير محضرين لمنشآت مخالفة.
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