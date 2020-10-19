من غدٍ.. أمطار غزيرة على البلاد 6 أيام وانخفاض الحرارة 5 درجات

تشهد البلاد، اعتبارا من غد الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسقط الأمطار على معظم مناطق الجمهورية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، بأنه بدءا من غد الثلاثاء، سيكون هناك أمطار متوسطة على مناطق ( السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة) تكون خفيفة على الاسكندرية.

ويوم الأربعاء 21 أكتوبر،فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشالية ( السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الاسكندرية) ومناطق من الوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ) تمتد متوسط على باقي محافظات الدلتا.

ويوم الخميس الموافق 22 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية ) السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الاسكندرية - رشيد - دمياط) ومناطق من الوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الغربية - الشرقية) ومدن القناة ( بورسعيد - الاسماعيلية - السويس) والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا) .

ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتبارا من الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد .

وعن القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية)، حيث من المنتظر أن تشهد القاهرة يوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة واعتبارا من يوم الخميس وحتى الأحد تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من إلى درجات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، تتراوح على الوجه البحري والقاهرة بين25 لـ 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 لـ 28 درجة، وعلى جنوب سيناء 33 لـ 31 درجة، وعلى شمال الصعيد 28 لـ 33 وعلى جنوب الصعيد 37 لـ 30 درجة.