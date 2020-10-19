شعراوى : فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية باستثمارات 24 مليار جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن فرق المتابعة الميدانية بالوزارة تقوم حاليًا بمتابعة المشروعات المنفذة فى الربع الأول من الخطة الاستثمارية بالمحافظات ، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية تجاوزت 24 مليار جنيه.

يأتي ذلك فى ضوء المتابعة الدقيقة والفعالة للمشروعات التنموية بالمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء محمود شعراوى ، أن فرق المتابعة تقوم برصد كافة ملاحظاتها حول معدلات ونسب التنفيذ في الوحدات المحلية في كل محافظة ، كما تقوم برصد أية مشكلات قد تعوق التنفيذ لسرعة حلها مع الجهات المعنية مشيرًا الى أن خطة التنمية في العام المالى الحالى تهدف الى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم مشروعات البنية الاساسية والتنمية الاقتصادية من خلال مبادرة حياة كريمة والبرنامج القومى لتطوير القري المصرية .

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى تتضمن أكثر من 4 مليارات جنيه للمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية لاستكمال المشروعات التنموية بالمحافظات وأيضًا استكمال البنية الاساسية لمنظومة النظافة وتنمية وتطوير القري المصرية وبرنامج حياة كريمة وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقري بالمحافظات وتوقيع نقاط الحيز العمرانى ودعم الاحتياجات التنموية العاجلة بالمحافظات .

وقال إن خطة التنمية المحلية تضمنت أيضًا أكثر من 19 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال دواوين عموم المحافظات وأكثر من 170 مليون جنيه لهيئتى نظافة تجميل القاهرة والجيزة و425 مليون جنيه لتطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية.

وتابع أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية ركزت على تنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة تنعكس على تحسين جودة الحياة لها وتوفير فرص العيش اللائق ودفع جهود التنمية في الأقاليم الأقتصادية بما يتوافق مع مقومات وخصائص كل إقليم .

وأوضح أنه تم تخصيص 7,2 مليار جنيه للخطة الاستثمارية لأقاليم محافظات الصعيد للمشروعات المنفذه بها ، كما تم تخصيص 4,3 مليار جنيه لإقليم محافظات القاهرة الكبري و2,5 مليار جنيه لمحافظات إقليم الأسكندرية و2,3 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا و2,2 مليار جنيه لمحافظات إقليم القناة و587 مليون جنيه لإقليم سيناء .

وأضاف أن اعتمادات خطة التنمية المحلية تركز على دعم الطرق الداخلية وتم تخصيص 5,5 مليار جنيه لهذا القطاع ، كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لإستكمال تنفيذ البنية الاساسية لمنظومة النظافة مشيرًا الى أن الخطة تشمل أيضًا تخصيص 4,5 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة و4,5 مليار جنيه لدعم المشروعات التنموية بالمحافظات إضافة الى مشروعات تدعيم ورفع كفاءة منظومة الدفاع المدنى والحريق والأمن والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.