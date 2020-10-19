فيديو.. رئيس الشيوخ: المجلس يتيح رقابة برلمانية جديدة- الحوار الكامل

وأضاف عبدالرازق خلال لقائه بالإعلامى أحمد أبو زيد من خلال برنامج "المواجهة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الغرفة الأولى للتشريع وهى مجلس النواب تحملت عبئا كبيرا أكثر من طاقتها خلال غياب الغرفة الثانية للتشريع "مجلس الشيوخ".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ أن مصر فى حالة حراك وتنطلق إلى الأمام بشكل كبير وملحوظ عن السابق، موضحا أن الانطلاق لابد وأن يواكبه أعمال تشريعية وأمور خاصة سواء فى التشريع أو الرقابة، والمجهود الذى بذل وكم التشريعات التى أقره مجلس النواب تؤكد أنه تحمل الكثير فى الفترة السابقة.

وأوضح عبد الرزاق، أن وجود غرفتين أو مجلسين سيمنح الفرصة للوصول إلى أعلى درجات الدقة فى التشريع وإلى وجود أكثر من عين فى الرقابة، مشيرا إلى أن الأداء الرقابى مثل الأداء التشريعى تماما.

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ يتيح رقابة برلمانية جديدة على أداء الحكومة، مشيرا إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ متنوعة وتشمل جميع مناحى العمل فى الدولة.

وقال إن مجلس الشيوخ يضم العديد من الكفاءات فى مختلف الأفرع، منوها بأن أعضاء مجلس الشيوخ هو فى الأصل مواطنين من مختلف محافظات مصر وهو على اطلاع كبير بمعظم المشاكل التى توجد فى كل محافظات مصر ويساعدهم على وضع تشريعات تخدم المواطنين فى المقام الأول.