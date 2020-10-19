صور.. القباج والأنصارى يبحثان التعاون فى مبادرات قومية ومشروعات صغيرة

استقبل الدكتور أحمد عبدالله الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الزيارة التى تقوم بها اليوم إلى الفيوم لمتابعة عدد من مشروعات التضامن الاجتماعى.





وشهد اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى، ومحافظة الفيوم، فى تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، كما تم أيضا استعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة خلال الفترة الماضية.



وأعربت نيفين القباج عن تقديرها لمحافظ الفيوم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تنفذ العديد من البرامج والمشروعات فى محافظة الفيوم التى تتميز بأراضيها الخصبة، فضلا عن الكثير من المنشآت الصناعية التى تعتمد على المنتجات الزراعية وعلى الأيدى العاملة، أهمها صناعة الورق، وصناعة مواد البناء، والغزل والنسيج، والثلاجات، ومصانع الثلج، ومصانع تعبئة المياه المعدنية، ومضارب الأرز، ومطاحن الغلال.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما فى محافظة الفيوم، وكان لها تدخلات مهمة خلال أزمة فيروس كورونا، مشددة على أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية سيوفق أوضاع الجمعيات، فضلا عن وجود قاعدة بيانات موحدة للجمعيات، بالإضافة إلى ميكنة المديريات والإدارات التابعة للوحدات الاجتماعية.



وأشارت نيفين القباج إلى أن محافظة الفيوم تتميز بوجود العديد من الوحدات الإنتاجية، وهو ما تسعى وزارة التضامن لاستغلاله خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال برنامج فرصة، إذ تم استعراض منتجات المحافظة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى انه يتم العمل فى الفترة الحالية على تطوير مؤسسات دور الرعاية، إذ يتم تطوير 40 مؤسسة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصارى أن مديرية التضامن الاجتماعى من أنشط المديريات فى المحافظة وتنفذ عددا من البرامج والمشروعات المهمة بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية، وهو ما ظهر بوضوح فى ازمة فيروس كورونا.



وفى ختام اللقاء سلم المحافظ نيفين القباج درع المحافظة تقديرا لجهود الوزارة فى المحافظة.