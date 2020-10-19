مدبولى يوافق على تقنين أوضاع 45 كنيسة و55 مبنى تابعا

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة مدبولى، وبحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 18 مايو الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها.
وأفاد سعد بأنه بناء على ذلك فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها على تقنين أوضاع 45 كنيسة و55 مبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1738 كنيسة ومبنى تابعًا.
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