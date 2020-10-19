الوطنية للانتخابات تحدد لجان تصويت المصريين بالخارج

ونص القرار الذى أصدرته الهيئة على أن يتم تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة والبالغ عددها 140 لجنة فى 124 دولة. ويسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلين.

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