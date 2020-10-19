الهيئة الوطنية تصدر قرارا بندب القضاة لانتخابات النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 71 لسنة 2020، بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقرر لها فى الداخل يومى 24 و25 أكتوبر الموافقين السبت والأحد المقبلين.





ونص القرار على أن يتم ندب عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، رؤساء للجان الفرعية التى تجرى فيها عملية انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقائمة معا المقرر لها يومى 24 و25 أكتوبر الجارى بالداخل. وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات يكون يومى 23 و24 نوفمبر المقبل. ويبلغ عدد القضاة المنتدبين لتولى رئاسة اللجان الفرعية فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب نحو 10140 قاضيا.

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