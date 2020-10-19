صور.. وزيرة التضامن تتابع مشروعات صناع الخير فى الفيوم

تزور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، عددا من قرى مركز يوسف الصديق بالفيوم لمتابعة أعمال التنمية وإعادة الإعمار التى تقوم بها مؤسسة صناع الخير للتنمية فى هذه القرى وتسليم المنازل التى تضررت من السيول الأخيرة إلى أصحابها.





يأتى ذلك بعد أن أعادت "صناع الخير" إعمار المنازل التى تضررت من السيول بشكل كامل، كما تزور القباج مصنع السجاد الذى نفذته صناع الخير بقرية دار السلام بالفيوم كأحد مفردات إعادة تنمية وإعمار القرية وكأحد ثمار مبادرة صناع الخير للعودة بالقرية المصرية للقرية المنتجة ذات المنتج الواحد.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن زيارة الوزيرة نيفين القباج والدكتور أحمد الأنصارى للقرى التى تقوم صناع الخير بإعادة إعمارها بالفيوم يعكس التعاون الوثيق بين الجهاز الإدارى للدولة فى أعلى مستوياته وبين منظمات المجتمع المدنى الجادة خدمة لشرائح غير القادرين من أجل صناعة غد أفضل لهم وكترجمة لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة بذل الجميع اقصى جهد من أجل حياة كريمة لكل الأسر الأكثر احتياج فى قرانا.

وأوضح زمزم أن وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ الفيوم سيتابعان خلال زيارتهما اليوم نماذج من المنازل التى أضيرت من السيول، وأعادت "صناع الخير" ووزارة التضامن الاجتماعى إعمارها من خلال عمل ترميم للجدران وعمل أسقف ومحارة وارضيات سيراميك وعمل سباكة حمام ومطبخ ودهانات وباب وشباك وفرش المنازل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الاجهزة الكهربائية.

وأشار زمزم الى أن جدول الزيارة اليوم سيتضمن أيضا الوقوف على ما أنجز فى جانب تشييد صناع الخير لأول مصنع لصناعة السجاد فى قرية مصرية بهدف العودة بفكرة القرية ذات المنتج الواحد من خلال إتاحة أكبر عدد ممكن من فرص العمل والتشجيع على تفرد القرى ببعض الحرف والصناعات.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية نفذت خلال السنوات القليلة الماضية عددا كبيرا من مبادراتها الخدمية داخل قرى محافظة الفيوم إذ نظمت 40 قافلة ضمن مبادرة عنيك فى عنينا ونجحت خلالها بتوقيع الكشف على عيون 38 ألف مواطن وإجراء 2408 عملية جراحة عيون مختلفة وتسليم 6 آلاف نضارة طبية وإجراء 112 عملية زراعة قرنية وتسليم 88 مشروعا تنمويا صغيرا، وعمل 300 وصلة مياه شرب نقية لأهالى من قرى الفيوم الاكثر احتياجا بالمجان تماما، فضلا عن توزيع عدد كبير من المساعدات الموسمية من كراتين رمضان وبطاطين الشتاء، كذلك أعادت صناع الخير إعمار وتنمية قرية دار السلام مركز يوسف الصديق.