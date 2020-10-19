ودعت روحى.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة في مجال الفن

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفية بالسعودية، عن عمل فني جديد يجمعه بالفنان ماجد المهندس.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو لأغنية تحمل كلماته باسم «ودعت روحي» للفنان ماجد المهندس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلا: "عمل جديد يجمعني مع أخي ماجد المهندس وأخي نواف عبدالله أتمنى ينال إعجابكم".

يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى العام الماضي نادي الميريا الإسباني رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقه كانت حديث الوسط الرياضي في إسبانيا وأوروبا.

وقام آل الشيخ، منذ شرائه للنادي بثورة غيرت من شكل الفريق، وبدأها بالتعاقد مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون السعودي السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع 14 لاعبًا عزز بهم صفوف الفريق ووصل به الى تصفيات الصعود الى الليجا الإسبانية وقام هذا العام بشراء أكثر من 18 لاعبا إضافة الى بيعه للاعب نونيز لنادي بنفيكا البرتغالي بصفقة هي الأعلى في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجة الثانية في إسبانيا.