ونشر تركي آل الشيخ فيديو لأغنية تحمل كلماته باسم «ودعت روحي» للفنان ماجد المهندس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو قائلا: "عمل جديد يجمعني مع أخي ماجد المهندس وأخي نواف عبدالله أتمنى ينال إعجابكم".
يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى العام الماضي نادي الميريا الإسباني رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقه كانت حديث الوسط الرياضي في إسبانيا وأوروبا.
وقام آل الشيخ، منذ شرائه للنادي بثورة غيرت من شكل الفريق، وبدأها بالتعاقد مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون السعودي السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع 14 لاعبًا عزز بهم صفوف الفريق ووصل به الى تصفيات الصعود الى الليجا الإسبانية وقام هذا العام بشراء أكثر من 18 لاعبا إضافة الى بيعه للاعب نونيز لنادي بنفيكا البرتغالي بصفقة هي الأعلى في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجة الثانية في إسبانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ودعت روحى.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة في مجال الفن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.