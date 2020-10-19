صور.. القباج والأنصارى يتفقدان مبنى التضامن بعد تطويره بـ 3.6 مليون جنيه

زارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مبنى مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.





وتابع محافظ الفيوم ووزيرة التضامن الاجتماعى عددا من إدارات وأقسام المبنى، للوقوف على آلية العمل بالمديرية فى استقبال وإنهاء الإجراءات للحالات الأولى بالرعاية، وكيفية النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير المبنى شملت تطبيق الكود المصرى ضد أخطار الحريق وفقا لتقرير الحماية المدنية ومركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، ورفع كفاءة دورات المياه، فضلا عن أعمال الدهانات والترميم والنجارة والكهرباء للمبنى بشكل كامل، التى استمرت لمدة عام كامل، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و600 ألف جنيه.

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