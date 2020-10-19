17 توجيها .. خطة ميناء الإسكندرية استعدادا لنوات فصل الشتاء

وقال شاهين، فى بيان له اليوم الإثنين، إن التعليمات والاستعدادات والإجراءات التى تم التنبيه والتشديد على جميع الإدارات باتباعها قبل فصل الشتاء، هى كالآتى:

- متابعة الموقف الجو مائى بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية (قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوى)، لمدة 5 أيام مستقبلية، ووضع ضوابط لاتخاذ قرار الغلق بعد اعتماده من السلطة المختصة.

- فى حال غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة على الأقل، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجومائية.

- يتم إذاعة الرصدة الجو مائية على كل السفن بمناطق الإنتظار والمتراكية داخل الميناء، وتحديد ضوابط تراكى السفن (تراكى أرصفة – مغادرة – تحركات داخلية)، حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقًا للشروط والالتزامات المتفق عليها وحالة الجو فى حينه.

- متابعة السفن والوحدات البحرية فى المسطح المائى والأرصفة والممر الملاحى والإبلاغ الفورى عن أى تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة.

- التنبيه على السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلى والمتراكية بالمخطاف الخارجى بالتأكيد على تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنة والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها، وتقديم المعاونة فى حال الحاجة لذلك والإبلاغ الفورى لمركز العمليات وإدارة الأزمة عن استقبال أى إشارات استغاثة من أى سفينة.

- إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بها للحفاظ على البضائع من التلف.

- صيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحى وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناء والتأكد من عملها بكفاءة، وتجهيز فرق دفع سريع من الفنيين، للتعامل الفورى مع أى أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع والكشف على ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح، والتأكد من صلاحيتها الفنية، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة.

- المرور على المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية للإنارة والتأكد من وجود الوقود الكافى وصلاحية البطاريات للعمل الفورى، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسرعة دفعها إلى أى منطقة تحتاج إنارة، أو تم انقطاع التيار الكهربى بها.

- رفع درجة الاستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغوص وتجهيز الوحدات البحرية ووحدات المطافئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى للقاطرات ولنشات الخدمة والإطفاء، ومراجعة معدات مكافحة الحريق وحصر العطب والتأكد من سلامتها مع تشكيل مجموعات عمل لمجابهة الأحداث الطارئة والتدخل السريع للإصلاح.

- تجهيز الشوامى اللازمة لتشديد الرباط على السفن حال الحاجة لذلك وتجهيز قاطرات للاستعانة بها، وإحكام رباط جميع الوحدات البحرية المتراكبة بالميناء "السفن، والقاطرات، واللنشات"، والمرور الدورى والمستمر على الأرصفة للمتابعة، والإبلاغ الفورى لمركز العلميات عن أى خلل.

- زيادة عدد النوبتجيات وتدريبها على الاستمرار فى العمل لأوقات أطول وذلك لضمان استمرار العمل وعدم توقفه إذا تسببت غزارة الأمطار فى إعاقة حضور العاملين الى الميناء، وجاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة واتصاله الدائم بالجهات المختصة.

- التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من جاهزية سيارات الإطفاء واستعدادها للتحرك حين الطلب.

- المتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائى من خلال منظومة مراقبة الكاميرات، والمرور الدورى على مرافق الميناء لاكتشاف أى أحداث طارئة وتفقد الأحوال واكتشاف الأحداث قبل وقوعها.

- التنسيق المستمر مع إدارة الخدمات البحرية والتأكد من درجة استعداد الوحدات، وتلقى أى بلاغات، وأخذ التصديقات اللازمة لأى إجراء يتم اتخاذه لمجابهة الأحداث الطارئة، ويتم الإبلاغ الفورى للسلطة المختصة بأى أحداث طارئة.

- إبعاد الأوناش والسيور عن الأرصفة لتلافى سقوط أجزاء منها، ويتم إحكام إغلاق منافذ المخازن لضمان عدم تعرض البضائع للتطاير أو التلف، وإيقاف عمليات الشحن والتفريغ ومنع تواجد العاملين بها على أسطح السفن وأبراج الأوناش.

- تجهيز "لودر، وبلدوزر، وكلارك، وونش"، وكذلك معدات الأنقاض للتحرك الفورى عند الحاجة إليها لإعادة الأمور إلى ما كانت عليها وتجهيز سيارة سلم الكهرباء الهيدروليكى لاستخدامه فى الأغراض المخصصة لها عند الحاجة.

- رفع حالة الاستعداد حال التنبؤ بوجود طقس سيئ، وتأمين محطات الكهرباء بالميناء، وتجهيز أطقم طوارئ وتأهبها لمواجهة المخاطر، والتنسيق المستمر مع مركز عمليات الميناء والمتابعة المستمرة مع مركز عمليات الهيئة لمعرفة تنبؤات الأرصاد الجوية والمشاركة فى أعمال المواجهة.