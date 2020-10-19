صور.. وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.





وناقش الوزير مرسى خلال اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية فى مجالات التصنيع المختلفة وكذلك تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال تصنيع "الصوب الزراعية ومحطات تحلية المياه وتصنيع مواسير PVC".



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى ضرورة دفع عجلة التعاون لمزيد من الشراكات فى المجالات كل، لافتا إلى أنه قد تم بحث التعاون فى مجالات التصنيع المشترك لمعدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة، مؤكدا أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم على تطويع كل الإمكانيات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربى، إنه تم مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية فى مجالات التصنيع المختلفة العسكرية والمدنية، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على دفع عجلة التعاون خلال الفترة المقبلة وحث الشركات الإسبانية على مزيد من التعاون مع شركات الإنتاج الحربى والاستثمار بمصر، خصوصا فى ظل العلاقات القوية التى تجمع البلدين.

وأشاد رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لزيادة أنشطتها فى مصر وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التى تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية.



كما أثنى كاساريس على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربى المصرية، وأكد على بحث التعاون مع شركة "Tubacex" الإسبانية فى مجال تصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة النووية، كما أشاد بالاستقرار الذى تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكدا أن مصر من الأسواق التى ترغب الشركات الإسبانية الاستثمار فيها وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا إيجابيا ورغبة فى إقامة شراكات صناعية خصوصا فى مجالى الطاقة المتجددة والاستشارات الهندسية.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية.