وزيرة التضامن: 2900 طلب علاج من الإدمان فى الفيوم

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،اليوم الإثنين، إن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 2900 طلب علاجى من أبناء محافظة الفيوم، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر من العام الحالى، مشيرة إلى أن هؤلاء المرضى عانوا من مشقة السفر لتلقى خدمات العلاج بمحافظتى القاهرة والمنيا، باعتبارهما أقرب المحافظات التى تم تحويل المرضى لمراكزهما العلاجية.





ووفق بيان رسمى، اليوم، افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مركز علاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة الفيوم، بحضور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة، عميد كلية طب جامعة الفيوم، والذى تم تجهيزه وفقا لمعايير الجودة فى مجال علاج الإدمان من خلال إشراف طبى من كلية طب جامعة الفيوم.

ويأتى افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم كأول مركز حكومى بالمحافظة يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان، ووفقا للمعايير الدولية، وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتبلغ نسبة التعاطى بمحافظة الفيوم ما يقرب من 3% فى الفئة العمرية من 12 إلى 60 سنة.

وأوضحت القباج، أن المركز يمثل حلقة هامة فى سلسلة التعاون مع الجامعات ومستشفياتها، حيث يصل عددها إلى 5 مستشفيات، مركز الطب النفسى بمستشفى قصر العينى بجامعة القاهرة، والطب النفسى بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، والطب النفسى بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة، والطب النفسى بكلية الطب جامعة الأزهر، بالإضافة إلى مركز جامعة الفيوم، مشيرة إلى التنسيق مع جامعة جنوب الوادى لافتتاح فرع جديد للخط الساخن بالتنسيق مع كلية طب جامعة جنوب الوادى لخدمة أبناء محافظة قنا، التى تعد من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان.

وأكدت، أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة العلاجية بل يمتد إلى إعداد الكوادر من خلال الدبلومات المُتخصصة فى قضية خفض الطلب على المخدرات على غرار التعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة، كما يمتد النشاط مع الجامعات فى استقطاب المتطوعين وإنشاء بيوت التطوع فى مختلف الجامعات لتكون منابر للوقاية، وأن 75% من متطوعى الصندوق البالغ عددهم 29 ألف متطوع هم من الجامعات المختلفة.

وعن خدمات الخط الساخن " 16023" لعلاج الإدمان، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية بلغ "90804 "مريض إدمان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020؛ وهو يدُل على مدى التفاعل المجتمعى مع الخط والثقة فى خدماته، وقد تم علاج 20% من إجمالى هؤلاء المرضى من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية، كما وضع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خطة طموحة لتعميم خدمات علاج الإدمان بكل محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 لتُلبى الطلب على الخدمة العلاجية والقضاء على قوائم الانتظار ، كما سيفتتح الرئيس السيسى 3 مراكز علاجية نموذجية جديدة بمحافظات البحر الأحمر، وبورسعيد، ومطروح، ليصل عدد المراكز العلاجية إلى 26 مركزا علاجيا فى 17 محافظة.

وأهدى‬ رئيس جامعة الفيوم الوزيرة درع الجامعة تقديرا لدورها الرائد فى العمل الاجتماعى ودعم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والتعاون المثمر بين صندوق مكافحة الادمان والجامعة، لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما تم التقاط صورة تذكارية لوزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم.

ويضم المركز 31 سريرا بالحجز الداخلى، 9 آسرة لسحب المخدر، و22 سرير للتأهيل"، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات للتأهيل النفسى والإجتماعى علاج جمعى وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضى تشمل "جيم"، و"بلياردو"، و"تنس طاولة"، بالإضافة إلى عيادتين خارجيتين.

ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بالمركز ما يقرب من 4000 مريض إدمان سنويا، من أبناء محافظتى الفيوم وبنى سويف، على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى.