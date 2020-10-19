نواب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ يدعون لإعادة النظر فى قانون الأحزاب

دعا نواب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ المهندس عبد الخالق عياد، والدكتورة سلوى الحداد، وسامح السادات، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى طرح موضوع للمناقشة وجلسة استماع لرؤساء الأحزاب والخبراء والمعنيين طبقا لاختصاصات مجلس الشيوخ.





وأوضح النواب فى بيان لها اليوم الإثنين أن جلسة استماع تتعلق بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.بالقضايا المرتبطة والمتعلقة بالنظام الانتخابى والتعددية السياسية والحزبية.

وأكد نواب حزب الإصلاح والتنمية ضرورة الدعوة لمناقشة إعادة النظر فى قانون الأحزاب بما يسمح بإندماجات الأحزاب ذات الأيديولوجيات الواحدة مع بعضها البعض وكذا النظر فى موقف الأحزاب التى لا تمثيل لها فى المجالس النيابية لعدة دورات متتالية، الأمر الذى يستوجب الجلوس والنظر فيه دعما للحياة الحزبية وتلبية للدعوة التى سبق وأن وجهها الرئيس للأحزاب بالجلوس معا لبحث فكرة الإندماجات وتقوية الحياة الحزبية.