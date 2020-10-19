هاشتاج السيسى منقذ مصر يتصدر تويتر .. ومغردون : خلصنا من جماعة الإرهاب

وقالت حسناء صلاح، فى تغريدة: "سجلوا فى التاريخ أن عبدالفتاح السيسى أنقذ مصر وباقى الدول العربية من الدمار مخططهم إنه البطل العظيم، المنقذ الرئيس عبدالفتاح السيسى، السيسى منقذ مصر".

وأضاف السيد هندى: "خطابه فى المجلس الفيدرالى 2018، أول رئيس أجنبى يخطب فيه، الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدية من رب العالمين حفظه الله ورعاه وسدد خطاه.. تحيا مصر".

وتابعت أسماء حسن: "الأسد اللى خلصنا من جماعة الإرهاب، اختار شعبه وما فرقش معاه أى تهديدات لأنه على الحق، والحمد لله ربنا نصره و نصرنا، وبإذن الله هنفضل منصورين دايما يارب.. السيسى منقذ مصر".

وعن استهداف قوى الشر لمصر، قال صاحب حساب "يمنى ضد إخوان مصر مع السيسى": "السيسى منقذ مصر، ولو العالم كان ضدك لن يسقطوك، هل تعلم لماذا لأنك تعمل صح، لأنه الشعب المصرى 100 مليون اسمهم عبد الفتاح السيسى".