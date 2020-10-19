أثينا : قمة مصرية يونانية قبرصية بعد غد الأربعاء

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، عن اجتماع قمة يجمع كلا من مصر وقبرص واليونان، بعد غد الأربعاء، في العاصمة القبرصية "نيقوسيا".

وأشار بيتساس، إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سوف يتوجه صباح الأربعاء الواقع في الـ21 من الشهر الجاري، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، بهدف لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، والمشاركة في اجتماع القمة المصرية اليونانية القبرصية.

وتهدف هذه القمة إلى مناقشة التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، إلى جانب مجموعة واسعة من القضايا والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن، والاستقرار، والسلام، والازدهار، في منطقة شرق البحر المتوسط، وعرض آخر التطورات حول التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط.

وتعتبر هذه القمة، هي القمه الثامنة بين الدول الثلاث، منذ تأسيسها في العام 2014.