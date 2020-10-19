رئيس الوزراء يقرر تسمية أعضاء العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلى...

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلى بعض الجهات

وتضمن القرار من رجال القضاة القاضى محمد عيد محمد محجوب ، نائب رئيس محكمة النقض ، والقاضى ماجد جبران بطرس ، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة .

ومن المحامون مجدى ناجى أحمد سخى ، وكيل النقابة العامة للمحاميين وعمر جلال محمد هريدى ، وكيل النقابة العامة للمحاميين ، ومن اساتذة كليات الحقوق ، الدكتور صلاح الدين فوزى محمد ، استاذ القانون الدستورى و الدكتور صبرى السنوسى أبو العينين ، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، والدكتور ناجى عبد المؤمن حسن ، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدكتور سليمان عبد المنعم سليمان ، استاذ متفرغ بقسم القانون الجنائى بجامعة الاسكندرية .

وتضمن القرار ، ممثلو بعض الجهات ، اللواء ممدوح عبد الهادى شاهين ، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى ، وهشام حسين محمود ، وكيل هيئة الرقابة الإدارية .