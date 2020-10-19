مدبولى يسقط الجنسية عن مواطنة ويندب بعض قضاة للعمل بشئون أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإسقاط الجنسية عن مها على محمد على عوض، من مواليد القاهرة وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق .
كنا نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء، بندب بعض القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام تنتهى فى 30 سبتمبر 2021.
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