بمشاركة 3 وزارات| مفاوضات مع الجانب الأوروبي لتحديد أولويات التعاون مع مصر

عقد وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، صباح اليوم الاثنين اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وذلك لتحديد أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٧.

وتحرص مصر والاتحاد الأوروبي على ترسيخ أطر الشراكة بينهما في كافة المجالات محل اهتمام الطرفين، فضلًا عن تعزيز مسار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية، وتؤكد القاهرة دائما على ضرورة الدفع قدمًا بأولويات الشراكة التي سيقرها الجانبان في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة (ENP) واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2020- 2027، وفي مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما يؤكد الاتحاد الأوروبي دائما دعمه لجهود مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، لا سيما من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منوهًا بأولوية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لتلك الإصلاحات.