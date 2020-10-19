الرعاية الصحية تطلق حملة انتي السند للكشف المجاني المبكر عن هشاشة العظام لسيدات بورسعيد

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة "أنتي السند"، وذلك بعدد من مستشفيات ووحدات ومراكز الهيئة ببورسعيد، والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم ٢٢ أكتوبر الجاري، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، وذلك لخدمة منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة أن الحملة تهدف إلى الكشف المجاني عن هشاشة العظام وخصوصًا لدى السيدات باعتبارهم هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بعد سن الـ ٥٠ ، وذلك من خلال جهاز أكيليس ، والذي تم توفيره بعدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وفقًا لجدول زمني ، وذلك تغطية كافة منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل بكل أنحاء المحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أن المستشفيات التي سيتم خلالها الكشف المجاني عن هشاشة العظام للسيدات خلال الفترة من ١٩وحتى ٢٣سبتمبر شملت على الترتيب مستشفيات "الحياة بورفؤاد، التضامن، الزهور، النساء والولادة، المبرة"، كما شملت وحدات "ميسرة ، بنك الإسكان، فاطمة الزهراء" إلى جانب مركز العلاج الطبيعي ومركز مصطفى كامل.

وتابعت: سيتم توفير جهاز أكيليس يوميًا في مستشفى ووحدة صحية وفقًا لجدول زمني تم نشره على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية لخدمة المنتفعات كلًا طبقًا لمحل إقامته، وذلك تيسيرًا على المنتفعات في تقديم الخدمة الصحية المميزة لهم في أقرب مكان لهن وبأعلى جودة.

ولفتت الهيئة،إلى أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في يوم ٢٠أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعي حول سبل الوقاية وتشخيص وعلاج هشاشة العظام، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تصنف هشاشة العظام بين أكثر 10 أمراض انتشارًا في العالم، حيث تصيب هشاشة العظام ٤٠٪ من النساء بعد سن الـ ٥٠، ١٠٪ من الرجال بعد سن الـ ٥٠، وذلك وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

من جهته أكد الدكتور أحمد السبكي"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان"، أن الهيئة تتبني عدة مبادرات للكشف عن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ، أولها مبادره "انزل واطمن" والتي بدأت في نهاية سبتمبر وتستمر على مدار شهرين، إضافة إلى حملة "انتي السند" التي تم إطلاقها لخدمة منتفعات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية، وذلك للكشف المجاني المبكر عن الإصابة بهشاشة العظام، والتي تستهدف كافة السيدات في كافة الفئات العمرية، والتي تتسق مع رؤية الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية والمبادرات التي يتم إطلاقها لدعم وتعزيز صحة المرأة المصرية تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر".