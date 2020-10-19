وزير الكهرباء يلتقى وفد بنك التعمير الألمانى لبحث التعاون

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة Mr.Uwe Gehlen مسئول ملف تنمية التعاون بسفارة ألمانيا ، و Dr.Bernd Siegfried مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة ، والوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك .

أشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة بنك التعمير الألمانى فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

واشارإلى العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وألمانيا منذ قديم الأزل ، مؤكدًا على أن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم.

وأكد أنه قد تم اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال ، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة التجددة المصري فى الإنتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة موضحًا أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

وأضاف أنه جارى حاليًا التفاوض على حوالى 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة من شمس ورياح بخلاف ما يتم تنفيذه .

وأشار شاكر إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحًا أنه جارى العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

أشاد مسؤولو البنك بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربين عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة ، والشبكات الذكية ، والمشروعات المائية الصغيرة وإستكمال الدراسات الخاصة بها ، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة .

وأعرب ممثلو البنك أيضًا عن إستعدادهم فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات ومن بينها تحسين كفاءة الطاقة وتحلية المياه بإستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وأعربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والبنك فى كافة المجالات .

كما أشادوا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأبدى دكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك إستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه بالإضافة إلى إمكانية إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة للإستفادة من الخبرات الألمانية فى هذا المجال ، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير المستمر الذى يقوم به القطاع فى محطة إنتاج الكهرباء بالسد العالى ، ومشروعات الربط الكهربائى .