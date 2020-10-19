جلس على الكرسي المرقسي 11 عاما و3 أشهر.. الكنيسة تحتفل بتذكار نياحة البابا أومانيوس البطريرك السابع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار نياحة البابا أومانيوس البطريرك السابع من بطاركة الكرازة المرقسية، وذلك في عام 141 ميلادية.

وحسب كتاب السنكسار الذى يوثق لكافة الأحداث والأعياد والمناسبات الكنسية، فإنه في مثل هذا اليوم من سنة 141 ميلادية تنيَّح القديس البكر الطاهر الأنبا أومانيوس، البطريرك السابع من بطاركة الكرازة المرقسية.

وُلِدَ أومانيوس في مدينة الإسكندرية وتربى تربية مسيحية، واشتهر بالعلم والفضيلة، فرسمه البابا إبريموس (البطريرك الخامس) شماسًا، ثم رسمه القديس يسطس (البطريرك السادس) قسًا، وأسند إليه رئاسة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

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ولما تنيَّح البابا يسطس، اتفقت الآراء على تقديمه بطريركًا، فتمت سيامته في سنة 129م وقام بسيامة أساقفة كثيرين وأرسلهم إلى مراكزهم بالبلاد المصرية والنوبة والخمس مدن الغربية، كما قام بسيامة عدد كبير من الكهنة لرعاية المؤمنين وتعليمهم.

أما القديس أومانيوس فقد كان مداومًا على رد الضالين من الخطاة مبينًا للوثنيين بإيضاح ألوهية السيد المسيح، ووحدانية جوهر لاهوته. وأقام على الكرسي إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر ثم تنيَّح بسلام.