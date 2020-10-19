صور.. وزيرة التضامن تفتتح مدرسة روتارى مصر بالفيوم

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ووفق بيان رسمى، اليوم، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى التحية والتقدير لروتارى مصر، تقديرا لجهودهم فى أعمال التنمية على مدار سنوات، مضيفة أن وزارة التضامن تنفذ برنامج الدعم النقدى مشروطا بالتعليم الذى يعد بوابة التنمية الحقيقية.
وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم كل الدعم لروتارى مصر فى كل المجالات الخاصة بالتضامن الاجتماعى، خصوصا فى ظل المساعدات التى يقدمها لتنمية القرى الفقيرة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل فى التنمية بنهج علمى يعتمد على تحديد درجة الفقر فى كل محافظة، مضيفة أن هناك اختلافا فى درجات الفقر فى قرى المحافظة.
وفى ختام زيارة مدرسة روتارى مصر الرسمية للغات، سلمت ميان رسلان، رئيس الاتحاد النوعى لأندية روتارى مصر، درع تكريم لوزيرة التضامن الاجتماعى، تقديرا لجهودها فى أعمال التنمية وتقديم مختلف سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية.
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