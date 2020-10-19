رئيس الوزراء: مجموعة العربى نموذج رائد لدور القطاع الخاص فى العمل الأهلى

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بجهود مجموعة العربى فى مجال الصناعة، مؤكدا أنها أصبحت اسماً وطنيا يشار له بالثقة والجودة ويرفع أسهم المنتج الوطنى عالميا.





ووفق بيان رسمى، اليوم الإثنين، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المجتمعية لمجموعة العربى فى محافظة المنوفية، والتى تعد نموذجا رائدا لدور القطاع الخاص فى العمل الأهلى.

والتقى بالمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نائب رئيس مجموعة العربى، والمهندس محمد العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، لاستعراض بعض الجوانب المُتعلقة بإستثمارات المجموعة.

وعرض إبراهيم العربى، خلال الاجتماع، تفاصيل استثمارات المجموعة فى السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتشغيل عدد أكبر من الأيدى العاملة الوطنية، بما يساهم فى الإرتقاء بسبل المعيشة ودعم الصناعة الوطنية.

وطالب العربى، خلال الاجتماع، بسرعة إنهاء إجراءات الحصول على أراض جديدة تتبع بعض الجهات الحكومية فى مدينة قويسنا لإقامة عدد من المشروعات الصناعية والتنموية والمجتمعية الكبرى التى سيتم إنشاؤها بالمنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى، أنه سيتم إنشاء محطتى كهرباء ومياه بالمشروع ومستشفى، وتوسيع مدرسة، وتنفيذ عدد من الخدمات المجتمعية المتنوعة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون أول انتاج من تلك المصانع فى عام 2022.

أضاف، أنه تم بناء مجمع العربى الصناعى لأجهزة الطهى بمدينة قليوب، والذى سينتج البوتاجازات، بالتعاون مع مصنع إيطالى، وبدأ الإنتاج بالفعل، وهناك خطط لبدء التصدير لعدد من الدول الأوروبية، وشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، بالتعاون مع الشريك الإيطالى، موضحا أنه من المقرر أن يُنتج المصنع 480 ألف بوتاجاز سنويا، وبجواره يُبنى مصنع آخر لأجهزة الميكرويف، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع شركة شارب العالمية للتعاون فى هذا المصنع، وأصبح المصنع جاهزا للافتتاح الرسمى، ودعا رئيس الوزراء لافتتاح المصنع، ورحب رئيس الوزراء بذلك.